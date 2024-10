Paganini sicuro: «Questi saranno i nomi più caldi di quest’estate, secondo me» E c’è anche un ex Milan

Paganini in esclusiva a Juventusnews24: le dichiarazioni del giornalista Rai sul calciomercato della prossima estate

In esclusiva a Juventusnews24.com, è intervenuto il noto giornalista Rai Paolo Paganini. Ecco le sue dichiarazioni sul calciomercato della prossima estate. Tra i nomi c’è anche un ex Milan.

Capitolo attacco. Quali sono i nomi più caldi per gennaio?

«Per quanto riguarda il discorso degli attaccanti diciamo che ad oggi non c’è un’idea ben precisa sul tipo d’attaccante. C’è Raspadori per gennaio, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Icardi. Potrebbe esserci un discorso invece più legato ad un italiano tipo Lucca o Maldini, ma al momento si stanno seguendo varie piste».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI PAGANINI A JUVENTUSNEWS24.COM