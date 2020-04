Paganini a CN24: «Ibrahimovic? Difficile che rinnovi col Milan»

Il noto giornalista di Rai Sport Paganini ha voluto esprimere la sua opinione in merito al futuro di Ibrahimovic al Milan

Ecco le parole di Paolo Paganini ai colleghi di calcionews24 sulla questione Ibrahimovic-Milan e i tagli degli stipendi dei calciatori di Serie A.

Coronavirus e Serie A – «È innegabile che ci sia stato un po’ di ritardo per quanto concerne il blocco del campionato. La polemica tra Governo, Lega Serie A e Associalciatori è stata su questo punto. La Lega non ha recepito il messaggio nella maniera corretta quando era stata avanzata l’idea di bloccare il campionato. Certo che con il senno di poi è anche facile parlare. Ora bisogna valutare il presente: ci troviamo in una situazione di emergenza per tutti e bisognerà capire se ci sono i margini per poter chiudere questo campionato o meno, anche a costo di allungarsi fino all’estate»

Taglio degli stipendi – «Un segnale importante l’ha dato la Juventus e penso che sarà seguita da altri club. Bisogna ragionare in maniera generale. Un conto è il taglio allo stipendio di giocatore come Cristiano Ronaldo. Poi però ci sono altre realtà, penso ai calciatori che giocano in Lega Pro o metà serie B. Andrà fatta una distinzione molto netta. Si va verso un accordo tra le parti che sarà trovato per soddisfare tutte le esigenze, che sono diverse»

Ibrahimovic – «Ibra resterà ancora al Mikan? Credo che sia veramente difficile che alla fine rinnoverà con il Milan».