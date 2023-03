Paganin: «Milan? Col cambio modulo ha perso questo»

Antonio Paganin, ex calciatore, ha analizzato il momento vissuto dal Milan dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese: le sue parole

Ospite a TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato così del Milan:

«Il Milan ha cambiato modulo e ha perso identità. E’ una squadra che per poter bypassare la carenza di qualità ha bisogno di un gioco collettivo. Nel momento in cui togli quelle certezze sono venute a galla le pecche singole, di un organico che non ha certe qualità».