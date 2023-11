Padovan boccia tutti: «Okafor e Jovic non sono da Serie A. Non so come il Milan possa pensare di battere il PSG»

Padovan: «Okafor e Jovic non sono da Serie A. Non so come il Milan possa pensare di battere il PSG». Le parole del giornalista

Il giornalista Padovan ha parlato agli studi di SkySport24 analizzando la sconfitta del Milan contro l’Udinese e il prossimo impegno contro il PSG.

PAROLE – «Leao è da un po’ che non incide. Non segna da un anno in Champions e da un mese e mezzo in Serie A. Che squadra è oggi il Milan? Una squadra falcidiata dagli infortuni, giù di morale e che a centrocampo non è propositiva. Davanti c’è solo Giroud, perché Leao fa quello che può e in questo momento è poco. Okafor e Jovic non sono da Serie A. Non so come il Milan possa pensare di battere il PSG. Al 5 di novembre il Milan è praticamente fuori dalla lotta di scudetto e quasi dalla Champions».