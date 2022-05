Padovan: «Convinto che il Milan perderà punti, scudetto possibile per l’Inter». L’analisi del giornalista

Su calciomercato.com Giancarlo Padovan si esprime così sulla corsa scudetto tra Milan e Inter.

La sua analisi: «Tre punti d’oro che riavvicinano l’Inter al Milan capolista (-2), lasciando aperta la volata scudetto per le ultime tre tappe. E il prossimo turno prevede Inter-Empoli e Verona-Milan snodo forse decisivo perché a dopo resteranno due giornate e se la situazione non si modificherà sarebbe estremamente difficile rimontare per l’Inter. Resto convinto che la squadra di Pioli, in grave difficoltà a superare un’ottima Fiorentina, qualche punto lo perderà, soprattutto per la difficoltà endemica a fare gol. Ma l’Inter deve vincere sempre e anche questa condizione non è facile da sostenere. Un conto era farlo con un punto di vantaggio sul Milan (sarebbe accaduto se i nerazzurri avessero vinto a Bologna), un altro è riuscirci nella speranza che l’antagonista diretta abbia qualche inciampo».