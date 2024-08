Osimhen Milan (Gazzetta dello Sport), la RIVELAZIONE: «OPPORTUNITÀ irripetibile». È Fantamercato ma...

Osimhen Milan, la RIVELAZIONE lascia di stucco: «OPPORTUNITÀ irripetibile». È Fantamercato ma… L’articolo de La Gazzetta dello Sport

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha voluto dare un consiglio di fanta-mercato al Milan. Secondo il giornalista, Osimhen, il cui futuro non è ancora delineato, rappresenta un’occasione irripetibile al club rossonero per avere un reparto forte e sistemato per i prossimi 7-8 anni.

Inoltre, rispetto alle rivali Inter e Juve, il Milan è l’unica a non avere una punta dal valore di 70-80 milioni di euro. Il futuro di Osimhen è tutto da scrivere ma a queste idee di fantamercato non si può restare indifferenti.