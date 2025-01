Orsolini Milan, l’attaccante è stato accostato ai rossoneri: l’annuncio dell’ad del Bologna

Condividi via email

Orsolini Milan – L’attaccante del Bologna è stato accostato ai rossoneri. Fa chiarezza sulla questione l’ad dei felsinei

Riccardo Orsolini è stato accostato in questo calciomercato ad alcuni club, in primis anche al Milan. Sulla situazione ha fatto chiarezza Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, in un’intervista all’Ansa. Il dirigente dei felsinei ha spento le voci che circolano sul calciatore classe 1997.

SUL FUTURO DI ORSOLINI – «In molti lo vorrebbero, penso. Ma soprattutto lo vogliamo noi al Bologna e quindi rimarrà qui».