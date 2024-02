Orlando attacca Pioli: «Il suo Milan non sa fare questo! E con questi numeri non puoi vincere». Le sue parole a TMW

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Di seguito le sue parole sul Milan.

RENNES-MILAN – «Mi sono divertito, ma il Milan ha grossi problemi in difesa, come ha detto Pioli»

MILAN-ATALANTA – «Leao ieri sera aveva delle praterie ed era in una delle serate dove spesso si fa rimontare, poi trova un gol su carambola. Per me si è riposato. In quel ruolo è una spanna sopra a tutti ma il Milan attacca bene ma non sa difendere. C’è un problema dietro, è vero che sono venuti a mancare dei difensori ma il problema è del sistema di gioco, con gli attaccanti che lasciano troppo scoperta la squadra. Non puoi vincere con certi numeri»