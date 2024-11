Orlando secco: «Leao meglio di Okafor! Fonseca non faccia scherzi…». Le parole

Le parole di Orlando riguardo il momento che vive Rafa Leao con il Milan e il rapporto con Paulo Fonseca: il suo commento

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, ecco le parole di Orlando riguardo il momento che vive Rafa Leao con il Milan e il rapporto con Paulo Fonseca. Ecco le sue dichiarazioni, anche in vista del match rossonero contro il Real Madrid.

PAROLE – « Leao dentro ora, perché Okafor non è meglio, anche se lo dice Fonseca. Non faccia scherzi, va messo in campo. A me comunque sembra una missione impossibile».