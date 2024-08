Ordine STRIGLIA un rossonero: «Sembra la pallida controfigura. Il problema di fondo del Milan è questo»

Il giornalista sportivo Franco Ordine ha parlato così a Radio Sportivo della situazione delle due compagini milanesi dopo due giornate di campionato

Ospite delle frequenze di Radio Sportiva, Franco Ordine ha individuato nell’assenza di una condizione fisica ottimale il principale problema del Milan di Fonseca, confrontando l’inizio di campionato dei rossoneri con quello dell’Inter.

LE SUE PAROLE– «Il calciatore più in forma dell’Inter è Marcus Thuram, che è tornato da poco dall’Europeo, seppur giocato male. Theo Hernandez è tornato anche lui tardi dall’Europeo, l’ha giocato da 6-6,5, ma sembra la pallida controfigura. Il problema di fondo secondo me è in parte fisico e non ancora di una perfetta sintonia tra quello che vuole e chiede Paulo Fonseca e quello che chiedono i giocatori del Milan».