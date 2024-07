Mercato Milan, Ordine AVVERTE: «Morata da solo non basta, serve anche LUI». Le parole del giornalista sul prossimo obiettivo rossonero

Franco Ordine ha fanto un punto sul mercato Milan sulle pagine del Corriere dello Sport. Ecco le parole del giornalista dopo l’arrivo di Alvaro Morata in rossonero:

PAROLE – «Con le visite mediche a Madrid di Alvaro Morata, è iniziato ufficialmente il mercato del Milan. Zlatan Ibrahimovic lo ha scandito qualche giorno prima, postando la foto ai bordi di una piscina: “la quiete prima della tempesta” la frase. Che tradotta per gli addetti ai livori (sì, proprio livori) rossoneri voleva semplicemente annunciare la settimana degli affari conclusi. Così è stato. Morata, da solo, non basta e lo sanno tutti, a cominciare da Fonseca perché lo spagnolo, capitano della nazionale campione d’Europa, è un raffinato cucitore di gioco offensivo, un sarto insomma, adatto più a dialogare e aprire varchi per Pulisic e Leao che a monopolizzare l’area di rigore altrui. Al suo fianco c’è bisogno di un secondo centravanti, magari con caratteristiche diverse, più colpitore di testa per aggiungere chili e tempismo nei duelli aerei»