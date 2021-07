Ordine: «Non mi convince un rossonero, dipende come si sveglia»

Franco Ordine, ai microfoni di Top Calcio 24, ha espresso alcune perplessità sulle prestazioni di un giocatore del Milan

Franco Ordine, ai microfoni di Top Calcio 24, ha espresso alcune perplessità sulle prestazioni di un giocatore del Milan:

«Rebic è discontinuo, non si sa mai a che percentuale possa rendere, va in base a come si sveglia la mattina. Il Milan sta facendo dei ragionamenti su di lui, ma quest’anno resterà in rossonero e poi vediamo cosa riuscirà a fare».