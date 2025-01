Olmo Milan, c’è speranza per il colpo di mercato: la posizione dell’agente e del Barcellona. Gli ultimi aggiornamenti sullo spagnolo

Il mercato Milan continua a monitorare la situazione di caos che riguarda Dani Olmo.

Come scrive il Corriere della Sera il Barcellona ha ricevuto il pagamento di 28 milioni per la vendita dei posti vip dello stadio per i prossimi 20 anni. La Federazione spagnola, tuttavia, non intende dare l’ok per il tesseramento dello spagnolo, rimanando la decisione alla Liga. L’agente di Olmo ribadisce l’intenzione di rimanere al Barcellona, ma se non verrà tesserato perderà anche la convocazione della Spagna. Il presidente Laporta confida di risolvere il tutto entro fine mese. E intanto il Milan spera…