Fonseca Milan, il presidente del Lille lo SALUTA: «Gli auguro grandi successi con il suo futuro club». Le parole di Olivier Létang

Olivier Létang ha voluto salutare Paulo Fonseca, allenatore vicinissimo alla panchina del Milan, dopo l’addio al Lille. Di seguito le parole del presidente del club francese:

PAROLE – «A nome di tutti i componenti del LOSC desidero ringraziare Paulo per il lavoro svolto durante le due stagioni trascorse insieme, ma anche per lo splendido rapporto instaurato con lui in questi 24 mesi. L’avventura è stata molto bella professionalmente e umanamente. Gli auguro grandi successi con il suo futuro club».