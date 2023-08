Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha esaltato Rafael Leao al termine della sfida vinta dai rossoneri contro il Torino

Intervenuto a Sky dopo Milan-Torino, Olivier Giroud ha parlato così di Leao:

«Se lui rimane a questo livello tutta la stagione può andare molto in alto. Non lo dico troppo a lui se no si rilassa troppo».

