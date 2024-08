Okafor via dal Milan? Ci pensa la Roma ma c’è un ostacolo interno da superare: i DETTAGLI e le ultime novità

Non è da escludere totalmente che Noah Okafor possa lasciare il Milan nel corso di questa sessione estiva di calciomercato anche se almeno per il momento si tratta di uno scenario complicato.

Come riportato da Tuttosport l’attaccante svizzero piace molto a De Rossi e potrebbe essere inserito nella trattativa con la Roma per Abraham come contropartita tecnica. Tuttavia bisogna fare i conti con Fonseca, che lo considera un jolly importante per il suo attacco.