Okafor Milan, lo svizzero resta in Serie A? Spunta l’ipotesi che sconvolge la sessione di gennaio

Okafor Milan, l’esterno svizzero può a sorpresa rimanere in Serie A: sondaggio concreto del Monza di Galliani. La situazione

Intervenuto a Sky, Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha rivelato una clamorosa novità in uscita per quanto riguarda il calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Monza: altra idea, ma al momento non trova sponda da parte del giocatore, è quella legata a Okafor. Al momento il giocatore non prende in considerazione l’ipotesi Monza. Chiaramente vorrebbe e cercherebbe qualcosa di livello, almeno di classifica, maggiore».