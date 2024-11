Okafor Milan, nessuna festa per la cinquantesima presenza: Leao lo sostituisce alla grande

Okafor Milan, nessuna festa per la 50esima presenza dello svizzero in maglia rossonera: Leao lo sostituisce e vince il premio MVP

Noah Okafor non ha giocato la sua miglior partita in maglia Milan. Partito titolare contro lo Slovan Bratislava, l’esterno svizzero non è riuscito a incidere tanto che nella ripresa è stato sostituito da Rafa Leao.

Il portoghese, invece, ha segnato la rete del 2-1 momentaneo ed è riuscito a sbloccare offensivamente la squadra di Fonseca in un momento di difficoltà nella gara. Okafor ha comunque firmato la sua cinquantesima presenza con il Milan, ma non come avrebbe sognato.