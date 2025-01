Okafor Lipsia, oggi visite e firma: tutte le cifre dell’operazione, il Milan incassa subito

Condividi via email

Okafor Lipsia, tra oggi e domani potrebbe arrivare l’ufficialità della sua cessione. Ecco le cifre dell’operazione

Tutto confermato già dalla giornata di ieri, Noah Okafor oggi sarà in Germania per effettuare le visite mediche e firmare il suo contratto con il Lipsia. Questa cessione potrebbe agevolare il calciomercato del Milan anche in entrata.

Il giocatore passa in Bundesliga con la formula del prestito oneroso (1/1,5 milioni di euro che i rossoneri incasseranno immediatamente) più diritto di riscatto fissato ad oltre 25 milioni.