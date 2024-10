Okafor a Sky: «Sono sempre pronto quando Fonseca ha bisogno di me. Leao? Siamo una squadra, ci supportiamo tutti». L’intervista

Okafor, subentrato a Leao al 60′ e autore dell’assist per il primo gol di Reijnders, ha parlato a Sky Sport dopo Milan Brugge.



L’IMPORTANZA DELLA VITTORIA – «La vittoria di stasera è assolutamente importante, sapevamo di dover conquistare 3 punti in casa. Sono molto contento per essere entrato in campo e avere aiutato la squadra con l’assist. Sappiamo che dobbiamo migliorare per le prossime partite. Prendiamo una partita alla volta, giorno per giorno, allenarci duramente e dare tutto per la partita successiva»-

LE DIFFICOLTA’ DA SUBENTRATO – «E’ vero che non è sempre facile entrare in campo a partita in corso e arrivare subito all’intensità della partita. La chiave è essere in forma, allenarsi duramente ogni giorno e poi quando l’occasione arriva farsi trovare pronto per aiutare la squadra. Per la squadra, lo staff, l’allenatore, i tifosi e i compagni. Sono sempre pronto quando l’allenatore ha bisogno di me. Ora guardiamo alle prossime partite»

GIOCARE NELLO STESSO RUOLO DI LEAO – «Ma posso giocare esterno destro, sinistro, centravanti o con le due punte. Non guardo chi gioca o dove, noi siamo una squadra e dobbiamo supportarci ogni giorno e ogni allenamento. Posso imparare da tutti i giocatori. Devo farmi trovare pronto ogin partita. Abbiamo tante partite e se l’allenatore ha bisogno di me, io sono qui».