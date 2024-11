Nuovo stadio Milan, due le opzioni per i rossoneri: Sala all’angolo, Scaroni ha le idee chiare. I dettagli

Nuovo stadio Milan, sono due le opzioni per il club rossonero: nessuna certezza su San Siro, San Donato opzione prioritaria

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan è sempre di grande importanza il tema legato al nuovo stadio.

Il club rossonero, insieme all’Inter, ha presentato una manifestazione di interesse per l’acquisto di San Siro e della aree limitrofe. Ma il Milan non abbandona nemmeno il progetto del nuovo impianto a San Donato, tanto che ieri Paolo Scaroni, presidente milanista, ha incontrato il sindaco Squeri. La manifestazione d’interesse su San Siro non è vincolante: Scaroni tiene in caldo San Donato proprio perchè per quel progetto sono stati accantonati oltre 45 milioni di euro. La partita è ancora aperta.