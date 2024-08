Nuovo stadio Milan a San Donato, un aspetto PREOCCUPA Cardinale! C’entra la Confederazione Agricoltori, la RICOSTRUZIONE

Nuovo stadio Milan a San Donato, la Confederazione Agricoltori preoccupa Cardinale: presa di posizione contro l’impianto

Come riporta Il Giorno, è irto di ostacoli per il Milan il percorso per la costruzione del nuovo stadio a San Donato.

Stadio del Milan a San Donato, la Confederazione agricoltori: «È un non-senso. Ripensateci». La direttrice lombarda Paola Santeramo: «Opera dannosa. Mi auguro che l’iter si fermi. È la stessa Ue a chiederci un impegno concreto per un utilizzo sostenibile del suolo». Sul territorio c’è anche chi è favorevole alla costruzione dell’impianto: su Facebook il gruppo “Vogliamo lo stadio del Milan a San Donato Milanese“ conta 650 iscritti; altri cittadini sono d’accordo, benché non facciano parte di gruppi social, o movimenti di opinione.