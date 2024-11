Nuovo stadio Milan, Consiglio Comunale giovedì 14 novembre: presentata mozione per fermare i lavori a San Donato

Nuovo stadio Milan, presentata in Comune mozione per fermare l’accordo sull’impianto a San Donato dal centrosinistra

Importanti novità riguardo il nuovo stadio del Milan. Come riferisce Calcio & Finanza, sarebbe stata consegnata in Comune una mozione dalla minoranza di centrosinistra per contrastare l’Accordo di Programmazione tra il club e San Donato. Così riporta il portale:

Consiglio Comunale indetto dal presidente Roberto Gambetti per giovedì 14 novembre alle ore 19.30. Saranno ben due i punti all’ordine del giorno che riguarderanno la possibile costruzione del nuovo stadio del Milan a San Donato: