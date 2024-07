Nuovo Stadio Milan, AL VIA l’iter per la Valutazione ambientale strategica: le ULTIME su come procede il progetto

Nonostante i diversi ostacoli trovati dinnanzi al proprio cammino, spesso da parte della politica, l’idea del Milan è sempre quella di costruire un nuovo stadio a San Donato. Passi avanti nel progetto dei rossoneri: si passa alla valutazione ambientale strategica. Ad entrare nei dettagli è il quotidiano Il Cittadino.

I DETTAGLI – «Dopo la costituzione del Comitato per l’Accordo di programma, sta prendendo quota anche la trafila per la Valutazione ambientale strategica (Vas), quale passaggio previsto dalla legge che deve essere compiuto all’interno della complessa partita burocratica di cui fanno parte il Comune di San Donato, Regione Lombardia, Città metropolitana e le Ferrovie dello stato. La Vas verte sull’elaborazione di un rapporto ambientale in cui verrà valutato l’impatto dell’opera che in questo caso è un impianto da 70 mila posti di rilievo internazionale corredato da una serie di attrattive. Dopodiché il procedimento della Vas prevede una fase dedicata alle consultazioni, a seguire la valutazione complessiva, nonché la definizione di un parere motivato e il successivo monitoraggio. Insieme alla Via (Valutazione impatto ambientale), si tratta di passaggi che rappresentano delle tappe obbligate per dare il via libera alle grandi opere che possono avere degli effetti significativi sull’ambiente, soprattutto nel caso, come quello in questione, in cui sono necessarie anche delle varianti agli strumenti urbanistici».