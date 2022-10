Nuovo San Siro, Sala: «Dibattito pubblico? Utile per un motivo»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del progetto del nuovo San Siro: importante il dibattito pubblico

Ospite all’evento “Partecipazione alla polis: tra mito e realtà”, Giuseppa Sala è tornato a parlare del dibattito pubblico relativo al Nuovo San Siro:

«Può essere importante perché il dibattito in generale sullo stadio è una delle cose più emotive e meno razionali che c’è. Dal nostro punto di vista è importante riportare tutto alla razionalità e spiegare perché, ad esempio, è impossibile immaginare di tenere due stadi. I costi di gestione di San Siro sono altissimi. Io sono favorevole al dibattito pubblico ed è anche utile, senza questo c’è il dibattito dei social che non porta a granché ed anche a volte violento e unidirezionale. Che ci sia la voglia di partecipazione ci sta ma la partecipazione deve essere ordinata. Bisogna dare ordine ad una voce, altrimenti non si porta valore aggiunto».