Nuovo DS Milan, Furlani costretto ad arrendersi? Segnali chiari, quel dettaglio sul contratto non passa inosservato

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, vede in salita la strada che porta a Tony D’Amico, attuale dirigente dell’Atalanta. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, il Milan potrebbe dover rinunciare a Tony D’Amico, attuale dirigente dell’Atalanta.

Ds Milan: D’Amico sarebbe il candidato numero 1 ma ha un contratto con l’Atalanta fino al 2027, con opzione a favore del club per un altro anno. E l’Atalanta ora non lo libera, come chiarito da Luca Percassi. Cambierà qualcosa a fine stagione? Ora non ci sono segnali.