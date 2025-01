Nuovo DS Milan, Cardinale può sorprendere! Contatto col top manager, può arrivare lui

Nuovo DS Milan, Gerry Cardinale può sorprendere in vista della prossima stagione: contatti con Berta, in uscita dall’Atletico Madrid

Come riportato da calciomercato.com, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del Milan, può sorprendere per quanto riguarda la carica di Direttore Sportivo.

Direttore Sportivo Milan: per l’immediato la scelta è stata quella di non intervenire ma per il futuro non sono escluse sorprese. L’inserimento di una nuova figura potrebbe diventare una possibilità concreta e ci sono voci su una possibile candidatura di Andrea Berta.