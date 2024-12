Nuovo allenatore Milan, clamoroso retroscena! Lui aveva aperto a Furlani, indiscrezione che spiazza i tifosi

Nuovo allenatore Milan, spunta il clamoroso retroscena: Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta, aveva aperto ai rossoneri

Clamoroso retroscena svelato dal giornalista Pietro Mazzara sulla panchina del Milan prima dell’arrivo di Paulo Fonseca:

PAROLE – «Retroscena di cui sono venuto in possesso: in estate il Milan avrebbe potuto affondare su Gian Piero Gasperini, che dopo la vittoria dell’Europa League sembrava aver chiuso il suo ciclo all’Atalanta. Gasp avrebbe accettato la panchina rossonera portando, probabilmente, quella rivoluzione tecnica e di mentalità che la dirigenza invece è andata a cercare in un profilo straniero».