Nuovo allenatore Milan, retroscena Cardinale! Scavalcato Ibrahimovic, tifosi basiti dall’indiscrezione

Nuovo allenatore Milan, clamoroso retroscena sulla scelta di Conceicao: decisione presa direttamente da Cardinale. Scavalcato Ibrahimovic

Importante retroscena svelato da Marco Conterio, giornalista di TMW, sulla scelta di Sergio Conceicao come nuovo allenatore del Milan al posto di Fonseca.

È stato direttamente Gerry Cardinale a decidere per il cambio tra Paulo Fonseca e Sergio Conceicao. Il proprietario del Milan non è passato da Zlatan Ibrahimovic per la scelta in panchina ma ha deciso direttamente lui e non il suo uomo sul campo.