Nuovo allenatore Milan, i bookmakers pronosticano il dopo Pioli: è LUI il favorito! Tutte le quote legate ai possibili nomi

È iniziato il toto-nomi per quanto riguarda quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan per sostituire Pioli a partire dalla prossima stagione. Per questo motivo anche i bookmakers hanno iniziato a fornire le quotazioni sui propri siti.

Tra i favoriti c’è Lopetegui, il cui approdo in rossonero è quotato a 1.85. Seguono Antonio Conte a 2.75 mentre la permanenza di Pioli e l’arrivo di Thiago Motta e Allegri sono quotate 6 volte la posta giocata.