Nuovo allenatore Milan, SVELATO l’identikit del possibile SOSTITUTO di Fonseca! Dovrà avere QUESTE caratteristiche

Nuovo allenatore Milan, svelato l’identikit del possibile sostituto di Fonseca in caso di esonero: dovrà avere queste caratteristiche

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, in caso di esonero di Fonseca prima o post derby, ha chiaro in mente l’identikit del tecnico che dovrebbe andare a sostituire il portoghese:

PAROLE – «Se dovranno intervenire, in via Aldo Rossi le idee le hanno abbastanza chiare. La priorità è puntare su un allenatore che privilegi la difesa a 4 e valorizzi i giocatori arrivati nel mercato estivo. In quest’ottica Sarri è avanti rispetto agli altri».