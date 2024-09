Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic VOTA lui: lo CONOSCE e COSTA meno di ingaggio. Il dirigente ha una preferenza

Ibrahimovic vota Tudor come possibile nuovo allenatore del Milan. E’ questa la preferenza del dirigente per una serie di motivi.

Come spiegato da calciomercato.com. infatti, Ibrahimovic conosce bene Tudor perché è stato suo compagno di squadra alla Juve. Il croato è apprezzato per il suo carattere forte e la capacità di far giocare bene le sue formazioni. L’ex tecnico della Lazio piace anche perché è il candidato che costerebbe meno a livello di ingaggio e accetterebbe un contratto fino a giugno con possibilità di prolungarlo fino al 2026.