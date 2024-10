Nuovo allenatore Milan, Fonseca confermato ma Furlani si guarda intorno: sono quattro i nomi sul taccuino. I dettagli

Nuovo allenatore Milan, Fonseca al momento confermato ma Furlani si guarda intorno: sono quattro i nomi sul taccuino

Importante aggiornamento fornito da Sport Mediaset sul futuro della panchina del Milan e in particolare di Paulo Fonseca dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

PAROLE – «A proposito della posizione del tecnico portoghese, il silenzio della società non smuove le acque sulla panchina rossonera, la triade rossonera Ibrahimovic, Moncada e Furlani è furiosa più che altro con la squadra dopo la quarta sconfitta nelle prime nove gare di stagione e quindi, salvo clamorosi colpi di scena, al momento non pensa di intervenire. Questo non toglie che, riporta sempre il quotidiano milanese, sul tavolo della società restano i dossier di Tudor, Sarri, Terzic e Allegri».