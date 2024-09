Nuovo allenatore Milan, Furlani deve DEPENNARE questo nome! Accordo in CHIUSURA, andrà lì

Nuovo allenatore Milan, Furlani deve depennare il nome di Ivan Juric: l’ex Torino è vicinissimo alla firma con la Roma

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto ha dato questo aggiornamento su Ivan Juric, nome accostato anche al Milan nelle scorse settimane:

PAROLE – «La Roma è in chiusura per Ivan Jurić. Salvo sorprese, sarà lui il prossimo allenatore giallorosso. Ultimi dettagli da discutere in giornata. Cambio di strategia della proprietà che decide di puntare su un profilo di sostanza capace di valorizzare giovani calciatori. L’intenzione è quella di ripartire da un uomo di campo alla ‘Gasperini’ come lui».