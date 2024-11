Nuovo allenatore Milan, lui resta in corsa! L’ultima indiscrezione incuriosisce Furlani

Nuovo allenatore Milan, Max Allegri resta in corsa come eventuale sostituto di Fonseca: il livornese non prende in considerazione la Roma

Importante indiscrezione rilanciata dal quotidiano La Repubblica sul futuro di Massimiliano Allegri, tecnico ex Milan e Juve attualmente libero e accostato ripetutamente proprio ai rossoneri come eventuale post Fonseca.

Panchina Roma: Allegri, il nome che più affascina la tifoseria, sostiene di non essere stato contattato e non vuole affrontare una situazione così caotica. Le prossime ore in casa giallorossa saranno comunque decisive: Furlani osserva interessato.