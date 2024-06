Nuno Gomes crede in Leao: «L’Europeo può consacrarlo, se sta bene può..»

Nuno Gomes ha parlato in un’intervista a Diretta.it elogiando tra le varie le qualità di Rafa Leao del Milan

Le parole di Nuno Gomes in un’intervista a Diretta.it. L’ex attaccante ha elogiato tra le varie le qualità di Rafa Leao del Milan:

LE PAROLE – «Lui e Joao Felix sono due ottimi giocatori per giocare come ala sinistra in nazionale. E starà al tecnico decidere su chi puntare a seconda degli avversari. Ma Leao è un calciatore fortissimo, che può decidere una partita da solo. E credo che l’Europeo per lui possa essere un trampolino per entrare nella storia della nazionale. Se sta bene, Leao rappresenta un vantaggio per noi»