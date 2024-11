Nosotti punge il Milan: «I fischi di delusione ci stanno tutti, non c’è stato questo». Il commento del giornalista dopo lo 0-0 con la Juve

Nosotti a Sky Sport 24 è tornato a parlare dei fischi presi dal Milan dopo lo 0-0 contro la Juve.

IL COMMENTO – «I fischi di delusione per il Milan ci stanno tutti . Ma la delusione è di noi che ci aspettavamo un grande spettacolo che non c’è stato per una partita scacchi. La Juve ha fatto vedere che quel lavoro di palla che gira, senza centravant,i non trova sfogo se hai Koopmeiners alla Ferguson o McKennie che è un uomo per tutte le stagioni».