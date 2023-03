Nosotti: «Milan Napoli in Champions? Sfida suggestiva»

Marco Nosotti, noto giornalista, ha parlato del confronto tra Milan e Napoli in Champions League: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Marco Nosotti ha parlato così di Milan-Napoli, quarto di finale di Champions League:

«Per me è un confronto bello e suggestivo. Il Milan deve andare in Champions League e continuare a starci, è l’Europa che conta. Da marzo in poi saranno tutte partite importanti, non c’è più tempo per recuperare, migliorare o risolvere qualche passaggio a vuoto. Queste squadre si conoscono già, non so se sia un bene o un male».