Nizza, Viti: «Vicario? Secondo solo a Maignan»

Mattia Viti, difensore del Nizza ed ex Empoli, ha elogiato le qualità di Vicario: il portiere è secondo solo a Mike Maignan

Intervistato da Sky Sport 24, Mattia Viti, difensore del Nizza ed ex Empoli, ha parlato così di Vicario:

«Eravamo negli spogliatoi, io e lui, e parlavamo. Gli dissi che il giorno prima avevo parlato con il mio papà dicendoci che, tempo due anni, e sarebbe arrivato in Nazionale a. Ci ha sorpresi anche stavolta perché gli è bastato un anno. Per me è un portiere veramente fantastico. In serie a è secondo solo a Maignan, è sicuro con i piedi e veramente forte».