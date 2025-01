Nicola a DAZN dopo Milan Cagliari: «Non abbiamo rinunciato a fare gioco. Ci è mancata una cosa»

Nicola nel post partita di Milan Cagliari è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole sul match

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro il Milan di Sergio Conceicao. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di DAZN:

MILAN-CAGLIARI – «Mi fa piacere che si capisca di calcio per quanto dici sulla nostra partita, dovevamo forzare di più ma oggi non era facile. Rispetto all’andata partita diversa, abbiamo avuto una gestione di gioco più propositiva rispetto a oggi. A San Siro avevamo qualche esordiente e sapevamo di dover fare un’altra partita, i ragazzi sono stati encomiabili ed hanno cominciato bene. Al cospetto del Milan non abbiamo rinunciato a fare gioco, sono contento per la dinamica del gol di Zortea. Sappiamo che in determinati casi dobbiamo essere più pratici per portare a casa la partita»