Neymar: «PSG? Se volevo andarmene non era per colpa loro»

Estratto del documentario di Neymar prodotto da Netflix. Il brasiliano ha svelato i retroscena sul possibile addio al PSG

Neymar ha spiegato le motivazioni che potevano portare al suo addio al PSG qualche stagione fa. Le parole estratte dal documentario prodotto per Netflix.

DICHIARAZIONI – «Quando ho preso la decisione di lasciare il PSG non è stato per colpa dei tifosi o del club. Ho pensato che mi sarei trovato meglio altrove. Non ho mai avuto niente contro i tifosi del PSG, né contro il club stesso, sono molto grato a tutti. Anche se non volevo continuare dovevo però allenarmi al massimo, se non avessi giocato bene con il PSG mi avrebbero dato tutte le colpe. Se avessimo perso sarei stato il primo responsabile, so bene il peso e la responsabilità che ho».