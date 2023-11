Il Newcastle supera lo United in Carabao Cup: volano i rivali del Milan

Importante successo del Newcastle, rivale del Milan in Champions, che batte il Manchester United in Carabao Cup per 0 a 3

Continua a deludere il Manchester United, che perde l’ennesima partita in casa, stavolta contro il Newcastle in Carabao Cup. Successo importante per la squadra rivale del Milan in Champions League, che si è imposta con un secco 0 a 3 all’Old Trafford.

A siglare le reti della vittoria per i Magpies sono stati Almiron, Hall e Willock.