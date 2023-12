Newcastle Milan, due assenze rispetto a Bergamo: non saranno convocati

Newcastle Milan, due assenze rispetto alla trasferta di sabato a Bergamo contro l’Atalanta: non saranno convocati

Contro il Newcastle Pioli dovrà fare a meno di due pedine sui cui invece ha potuto contare a Bergamo: si tratta di Bennacer e del giovane difensore Simic.

I due infatti non sono stati inseriti nella lista Champions del Milan e pertanto non sono convocabili per la sfida di mercoledì in casa del Newcastle, decisiva per le sorti europee del Diavolo. Lo riporta il Corriere dello Sport.