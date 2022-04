Nevio Scala: «Favorita? L’Inter se riesce a sfruttare l’entusiasmo dei passi falsi di Milan e Napoli»

Le parole di Nevio Scala sulla favorita della lotta scudetto: «Favorita? L’Inter se riesce a sfruttare l’entusiasmo dei passi falsi di Milan e Napoli»

Nevio Scala, uno dei migliori allenatori del calcio italiano, ha parlato ai microfoni di TMW della lotta scudetto. Ecco le sue parole:

INESPERIENZA DEGLI ALLENATORI – «Non credo sia un fatto importante, probabilmente non ne hanno avuto la possibilità in precedenza perché non avevano rose adeguate per questo obiettivo. Questo equilibrio lo hanno creato anche loro, con la loro bravura: allenano chi hanno e credo vincerà chi avrà più alternative. L’Inter ha molte soluzioni e poi Inzaghi sta facendo molto bene. Se non vince, ci sono altri fattori che possono incidere».

FAVORITA – «Da vecchio tifoso e da vecchio interista, se l’Inter riesce a sfruttare l’entusiasmo generato dai passi falsi di Milan e Napoli può creare l’ambiente giusto per poi andare al massimo fino alla fine».