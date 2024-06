Nesta sarà il prossimo allenatore del Monza? Galliani: «Non ha mai allenato in A? Il Milan di Berlusconi ha iniziato con Sacchi...»

Nesta sarà il prossimo allenatore del Monza? Galliani: «Non ha mai allenato in A? Il Milan di Berlusconi ha iniziato con un tecnico dalla Serie B…». Le parole

Galliani ha parlato in conferenza stampa annunciando praticamente Nesta come nuovo allenatore del Monza. L’ad dei brianzoli ha fatto un paragone anche col Milan di Berlusconi.

PAROLE – «Sono un allievo di Silvio Berlusconi e anche se non ho imparato tutto da lui, qualcosina in 45 anni l’ho appresa, come la cosa che bisogna innovare. Il Milan di Berlusconi nasce il 1 luglio 1987 con l’arrivo di un allenatore che aveva fatto un solo anno in Serie B con il Parma che era neopromosso. Arriva Arrigo Sacchi. A quei tempi gli allenatori partivano dalla C e poi salivano piano piano e il Milan scelse un tecnico che non aveva mai allenato in Serie A. Quando abbiamo preso Palladino, che adesso tutta Italia voleva e sono felice, non aveva mai allenato i professionisti.

Nesta ha fatto un suo percorso, detto che è un campione inarrivabile ed è stato uno dei migliori difensori del mondo. Ho sempre pensato che fosse più forte di Thiago Silva ed essere stato un grande giocatore può aiutare. Ha fatto il percorso partendo da Miami ed è cresciuto, poi è tornato in Italia e ha fatto un campionato buonissimo, nel rapporto squadra-risultati, alla Reggiana. Tenendo conto di tutto questo siamo arrivati alla decisione».