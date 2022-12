Nazionali Milan: Eletu convocato per la Coppa d’Africa U20

Il 2022 si chiude con il botto per Victor Ehuwa Eletu, che dopo aver sbalordito con la maglia del Milan. è stato convocato anche in Nazionale

è convocato per la Coppa d’Africa Under 20. A lanciare la notizia è il portale specializzato OwnGoalNigeria.com, secondo cui il centrocampista classe 2005, in luce con la Primavera rossonera, guida la mini-lista di calciatori situati all’estero invitati ufficialmente dalla Nigeria per la competizione che avrà luogo in Egitto tra il 19 febbraio e l’11 marzo: con lui Lekan Oyedele (CD Feirense – Portogallo), Abel Ogwuche (Trelleborgs – Svezia), Ahmed Abdullahi (Gent – Belgio) e Adams Olubi (Zalgiris – Lituania).