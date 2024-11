Nazionali Milan, Fonseca perde 11 giocatori (più 2 giovani): gli assenti prima del match con la Juve. L’elenco e il programma delle loro partite

Sono 11 (più 2 giovani ormai aggregati stabilmente in prima squadra) i giocatori del Milan che Fonseca non avrà a disposizione in questi giorni perché convocati dai rispettivi Ct e impegnati in giro per il mondo con le loro nazionali.

Ecco l’elenco completo e il programma delle loro partite prima del big match con la Juve del 23 novembre.

Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Francia-Israele: giovedì 14 novembre ore 20.45, Saint-Denis – UEFA Nations League

Italia-Francia: domenica 17 novembre ore 20.45, Milano – UEFA Nations League

Luka Jović e Strahinja Pavlović (Serbia)

Svizzera-Serbia: venerdì 15 novembre ore 20.45, Zurigo – UEFA Nations League

Serbia-Danimarca: lunedì 18 novembre ore 20.45, Leskovac – UEFA Nations League

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

Giamaica-Stati Uniti: venerdì 15 novembre ore 00.00, Kingston – CONCACAF Nations League

Stati Uniti-Giamaica: martedì 19 novembre ore 02.00, Saint Louis – CONCACAF Nations League

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Benin-Nigeria: giovedì 14 novembre ore 18.00, Abidjan (Costa d’Avorio) – Qualificazioni Coppa d’Africa

Nigeria-Ruanda: lunedì 18 novembre ore 18.00, Uyo – Qualificazioni Coppa d’Africa

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Ungheria: sabato 16 novembre ore 20.45, Amsterdam – UEFA Nations League

Bosnia-Olanda: martedì 19 novembre ore 20.45, Zenica – UEFA Nations League

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Polonia: venerdì 15 novembre ore 19.45, Porto – UEFA Nations League

Croazia-Portogallo: lunedì 18 novembre ore 20.45, Spalato – UEFA Nations League

Álvaro Morata (Spagna)

Danimarca-Spagna: venerdì 15 novembre ore 20.45, Copenhagen – UEFA Nations League

Spagna-Svizzera: lunedì 18 novembre ore 20.45, Tenerife – UEFA Nations League

Noah Okafor (Svizzera)

Svizzera-Serbia: venerdì 15 novembre ore 20.45, Zurigo – UEFA Nations League

Spagna-Svizzera: lunedì 18 novembre ore 20.45, Tenerife – UEFA Nations League

Lorenzo Torriani (Italia Under 20)

Polonia-Italia: venerdì 15 novembre ore 16.00, Bialystok – Elite League U20

Italia-Romania: martedì 19 novembre ore 14.00, Bagno a Ripoli – Elite League U20

Francesco Camarda (Italia Under 19)