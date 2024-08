Nava a Milan TV: «Bravo Camarda, risultato positivo, ora abbiamo un OBIETTIVO per il campionato»

Il portiere del Milan Futuro, Lapo Nava, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta contro il Novara in Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine del match vinto dal Milan Futuro contro il Novara valido per il secondo turno della Coppa Italia Serie C, il portiere rossonero Lapo Nava ha commentato così il successo ottenuto.

SUL MATCH – «È stata una partita complicata, il Novara è una squadra insidiosa che ci ha messo in difficoltà in diverse occasioni. Siamo stati sempre attenti a lasciargli poco spazio, quindi sono molto contento della prestazione della squadra, dobbiamo continuare su questa via. Speriamo di continuare con questi risultati positivi».

PRESTAZIONE DI LIVELLO – «Abbiamo fatto veramente una buona prestazione di squadra, siamo stati sempre attenti, siamo stati nelle preventive e a non dargli troppo spazio. È stato bravo Camarda a fare quel gol di testa, non era semplice per niente. Ovviamente devo ringraziare tutti i miei compagni per il sacrificio che hanno messo durante la partita, l’impegno e la voglia di vincere».

ADESSO IL CAMPIONATO – «È stata un risultato positivo però ora dobbiamo accantonare le prestazioni fatte in Coppa Italia perché comincia il campionato, dobbiamo dare il massimo e dobbiamo dimostrare a tutte le squadre che non siamo i piccolini appena arrivati ma che siamo una squadra che può competere in Serie C».