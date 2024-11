Nations League, svelati gli accoppiamenti dei quarti di finale: per l’Italia c’è la Germania

Nations League, per l’Italia di Luciano Spalletti c’è la Germania nei quarti di finale dopo i sorteggi odierni. I dettagli

Oggi giornata importante per la Nations League: è tempo di sorteggi per quanto concerne i Quarti di Finale del torneo. Competizione nella quale l’Italia vuole fare notevolmente la differenza. Ecco la disposizione dei Quarti di Finale: per gli Azzurri c’è la Germania. Evitato il Portogallo di Leao, esterno del Milan, possibile avversario nell’eventuale semifinale.

Playoff di Lega B/C

KOSOVO – ISLANDA

BULGHERIA – IRLANDA

ARMENIA – GEORGIA

SLOVACCHIA – SLOVENIA

Playoff di Lega A/B

TURCHIA UNGHERIA

UCRAINA BELGIO

AUSTRIA SERBIA

GRECIA SCOZIA

QUARTI DI FINALE

OLANDA SPAGNA

DANIMARCA PORTOGALLO

CROAZIA FRANCIA

ITALIA GERMANIA