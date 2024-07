Nasti Milan, spunta una nuova pretendente per l’attaccante rossonero. Tutti i dettagli sul futuro del giovane

Il Venezia avrebbe messo gli occhi su Marco Nasti, giovane attaccante del Milan. Secondo Nicolò Schira, il club lagunare, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, avrebbe chiesto informazioni sul giocatore rossonero, reduce da una stagione in prestito al Bari.

Nasti, classe 2003, rappresenta un profilo interessante per il Venezia. La sua giovane età e il suo potenziale di crescita potrebbero fare la differenza per garantire la salvezza ai veneti.

Il Milan, dal canto suo, potrebbe valutare la cessione di Nasti per garantirgli maggiore spazio e continuità di gioco. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma il Venezia sembra intenzionato a fare sul serio per portare il giovane attaccante in laguna.